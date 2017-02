Dennis steunt zijn Nicolette en carnavalsprank voor John

Kleine oogjes

SBS6'er Viktor Brand is helemaal kapot na een opnamedagje VT Wonen. Gelukkig kan zijn visagiste hem met een lading foundation opkalefateren. Of toch niet? ,,Je haar is wel heel dof.'' Arme Victor.

Edsilia gaat de strijd aan

'My o my' roept Lady of Soul Edsilia Rombley uit bij haar besluit mee te doen aan de danscompetitie Dance, Dance, Dance. La Rombley zal zich flink in het zweet moeten werken om haar concurrenten zoals Maan, Toprak en Zoey Ivory achter zich te laten. ,,Wish me luck'', kan Edisilia nog net aan uitbrengen.

Jet ontdekt bijzondere schoenen

In het vliegtuig op weg naar Londen valt het oog van Jet van Nieuwkerk - yep, de dochter van DWDD-goeroe Matthijs - op een gekke Britse advertentie. Met de zogenoemde elevator shoes is een man plots zeven centimeter langer. Jet, zelf van het type lange vrouw, overweegt dan ook een paar voor haar liefje aan te schaffen.

Hartjes voor Nicolette

Nicolette Kluijver geniet volop van het weekend. Met één van haar drie kids trok de blonde presentatrice duckfaces in bad, waar ze gemakkkelijk twee uur in bleef. Expeditie Robinson-collega Dennis Weening bracht zijn vriendin daarna een bezoekje. En dat kan ze wel gebruiken, want Nicolette kreeg afgelopen week te horen dat ze een voorstadium van longkanker heeft. Een instagramkiekje van het stel levert een tsunami aan hartjes van fans op.

John baalt flink