Derk Bolt werd eerder onder schot gehouden in Colombia

Toch staan Bolt en zijn team dikwijls voor hete vuren. Zo werd Bolt in Ghana bijna in een cel gegooid waar 'wit mannenvlees van harte welkom was'. In Colombia en Indonesië werden ze eens onder schot gehouden. ,,Terwijl onze auto werd doorzocht, rukte iemand het portier open en zwaaide met een mes.''



In Bogota reden ze in een hoerenbuurt in een fuik. ,,Dat was klote, want iedereen had gezien dat we opnames door het raam maakten. Plotseling kwamen schaars geklede dames en heren op ons af. Inmiddels weet ik dat je in die landen gevaar loopt als er volkswoede tegen je gericht is. Kijk naar die gevierendeelde en onthoofde scheidsrechter in Brazilië. Soms is het in bepaalde situaties schrikken, maar we zijn met z'n tweeën, houden elkaar goed in de gaten en het helpt dat we zes talen spreken.''