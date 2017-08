Deze 9 dingen wist je nog niet over Michael Jackson

Als popicoon Michael Jackson niet overleden was, zou hij vandaag 59 kaarsjes uit mogen blazen. Hij gold als één van de meest excentrieke sterren sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Nagenoeg iedereen kan wel een opvallend feitje over The King of Pop opnoemen: hij had een chimpansee als huisdier, een pretpark in zijn achtertuin en liet oneindig veel cosmetische ingrepen doen. Aardige voorbeelden, maar onderstaande weetjes over Wacko Jacko wist je waarschijnlijk nog niet.

1. Hij was kaal toen hij stierf

Wie regelmatig foto’s of beelden van Michael Jackson zag moet het al langer zijn opgevallen. Van krullend lang haar tot korter en redelijk stijl: het kapsel van de popster veranderde opvallend vaak en in rap tempo. Reden? Jackson droeg al lange tijd een pruik. In het autopsierapport is dan ook te lezen dat hij nagenoeg kaal was op het moment van overlijden en dat de haren die nog op zijn hoofd aanwezig waren, verbonden waren aan een pruik.

Volledig scherm Bevindingen van de schouwarts die onderzoek deed op het lichaam van Michael Jackson. © REUTERS

2. Superhit Bad was in eerste instantie bedoeld als duet met Prince

De titeltrack van het album Bad is een nummer dat behoort tot ons collectieve muziekgeheugen. De versie die wij kennen is echter niet zoals deze in eerste instantie bedoeld was. Jackson zou het nummer eigenlijk opnemen met zijn concurrent Prince, maar daar wilde laatstgenoemde niets van weten. In een interview zei Prince ooit: ,,De eerste zin in dat nummer is ‘Your butt is mine’, dus ik zei meteen: ‘Wie gaat dat tegen wie zingen?’ Want één ding was zeker, Michael gaat dat niet tegen mij zingen en ik al helemaal niet tegen hem. Dus vanaf dat moment hadden we een probleem.”



Overigens stonden de twee wel één keer bijna samen op een podium. Tijdens een concert van James Brown wordt eerst Michael Jackson op het podium geroepen door zijn leermeester. Wanneer Prince enkele minuten later volgt, is Jackson al weer vertrokken. Tot een samenwerking kwam het nooit.

3. Hij trad op terwijl hij nog onder invloed was van slaap- en narcosemiddelen

Zijn jubileumconcert in 2001 begon veel te laat omdat hij gedrogeerd in zijn hotelkamer lag, zo schrijft zijn manager Frank Cascio in zijn boek. ,,Ik had het naïeve idee dat hij zijn medicijngebruik de shows niet zou laten beïnvloeden." Of Jackson daadwerkelijk te laat was omdat hij door pijnstillers in slaap was gevallen, is gissen. Feit is wel dat hij veel te laat bij evenementenhal Madison Square Garden in New York arriveerde. Enigszins ondersteund door vriendin Liz Taylor, zijn ogen slaperig en zijn gulp nog open. Wie de beelden van het concert bekijkt ziet ook geen Jackson in topvorm. Af en toe een valse noot en de gebruikelijke felheid en energie is regelmatig afwezig.

Volledig scherm Michael Jackson komt samen met Liz Taylor aan bij Madison Square Garden (2001) © Getty Images

4. Hij onderhield telefonisch een innige vriendschap met prinses Diana

Volledig scherm Michael Jackson en prinses Diana tijdens hun ontmoeting in Wembley Stadium © Bruno Press De King of Pop en de prinses van Wales ontmoetten elkaar slechts één keer, bij een concert van Michael Jackson in 1988 op Wembley. Naar Jackson’s eigen zeggen klikte het onmiddellijk en hielden ze daarna zeer regelmatig contact. Nachtelijke telefoongesprekken waarin de twee hun problemen deelden. ,,Ze was een van de liefste personen die ik ken. We deelden het feit dat we altijd maar opgejaagd worden door de pers. We hadden het nachtenlang over hoe vervelend de roddels in tabloids waren,” vertelt Michael Jackson in een videoserie genaamd Michael Jacksons Private Home Movies.



Opvallende noot: uit respect voor Diana besloot Jackson het nummer Dirty Diana niet te spelen tijdens het Wembley-concert. De prinses vroeg echter voor het concert of hij het alsnog in zijn concert wilde verwerken, omdat het haar favoriete nummer was.

5. De band die hij altijd om zijn arm droeg, droeg hij met een reden

Het is je ongetwijfeld wel eens opgevallen: vrijwel altijd als Michael Jackson in het openbaar verscheen of op het podium kwam, droeg hij een band om zijn rechter bovenarm. Een modestatement? Bij de extravagante popster was dit zeker niet ondenkbaar geweest, maar toch zat er iets anders achter. De band was bedoeld om aandacht te vragen voor kinderen die opgroeien in slechte omstandigheden. Zo liet hij ooit in een interview weten dat hij de band zou dragen zolang er nog kansarme kinderen op de wereld waren.

Volledig scherm De armband om de rechterarm van Jackson is goed zichtbaar tijdens de videoclip van het nummer Smooth Criminal © Bruno Press

6. Pijnstillers waren de rode draad door zijn leven

Volledig scherm De slaapkamer waar Jackson overleed was bezaaid met medische attributen © REUTERS Officieel overleed Michael Jackson op 50-jarige leeftijd aan een hartstilstand, maar uit het autopsierapport kwam de achterliggende reden duidelijk naar voren: in de maag en het bloed van Jackson werd een dodelijke overdosis van pijnstillers, slaapmiddelen en andere medicijnen gevonden. Als een complete verrassing kwam dit allerminst. In 1984 begonnen de problemen voor Jackson, nadat hij heftige brandwonden op zijn hoofd en zijn gezicht opliep toen zijn haar in de brand vloog tijdens de opnames van een reclame. Voor het eerst kwam hij in aanraking met zware pijnstillers . Negen jaar later, in 1993, moest de popster een deel van zijn wereldtournee afzeggen omdat hij een afkickprogramma moest volgen voor zijn verslaving aan pijnmedicatie.



Vier jaar later bracht hij een nummer uit, Morphine, waarbij hij in de tekst verwijst naar de vergelijkbare pijnstiller demerol. Hoewel de tekst wat cryptisch is geschreven, is het duidelijk dat het nummer over een verslaving gaat. Bij zijn dood in 2009 bleek uiteindelijk propofol, een vergelijkbaar middel, het medicijn dat uiteindelijk heeft gezorgd voor de fatale overdosis.

Na zijn dood verklaarden steeds meer artsen, bekenden en vrienden dat Jackson al jarenlang verslaafd was aan pijnstillers en slaapmiddelen omdat hij aan slapeloosheid leed. Officieel mogen veel van dit soort pijnstillers niet via een infuus buiten het ziekenhuis worden toegediend. Jackson zette artsen vervolgens onder druk om tóch een infuus aan te brengen waardoor hij in slaap kon komen. Een constructie die hem uiteindelijk fataal werd.

Volledig scherm Een infuuszakje en een flesje propofol werden gevonden in de slaapkamer waar Michael Jackson overleed. Het werd later als bewijsstuk gebruikt in de rechtszaak tegen de lijfarts van Jackson. © REUTERS

7. Hij staat maar liefst 39 keer in het Guiness Book of World Records

Volledig scherm Het jasje dat Michael Jackson droeg in de videoclip van Thriller geldt als het duurste jack ooit verkocht op een veiling © Bruno Press Oneindig is de lijst niet, maar 39 officiële wereldrecords op naam van één man is op z’n zachtst gezegd indrukwekkend. Prestigieuze records als: het best verkochte album aller tijden (Thriller), meest succesvolle entertainer aller tijden en de meest gewonnen Grammy-awards in één jaar (acht).



Toch zijn er ook records die typisch zijn voor Jackson en zijn excentrieke imago eer aan doen. Wat te denken van het record voor de duurste handschoen (5 miljoen) en het duurste jasje (1,8 miljoen dollar) verkocht op een veiling? Of de artiest met de grootste poster? Verder is het algemeen bekend dat Jackson goed geboerd heeft in zijn actieve jaren, maar dat betekent niet dat hij alles voor zichzelf hield. Hij heeft eveneens het wereldrecord voor meeste goede doelen ondersteund door één persoon.

8. Hij bracht een heuse ‘dis’ uit

Onder rappers is het fenomeen ‘dissen’ aardig bekend. Elkaar de loef afsteken met teksten in nummers. Niet iets dat je direct achter Michael Jackson zou zoeken. Toch zijn de lyrics uit het nummer D.S. overduidelijk gericht tegen één persoon: Tom Sneddon, de openbaar aanklager die Jackson zowel in 1993 als 2005 achter de tralies probeerde te krijgen voor kindermisbruik. Jackson werd twee keer vrijgesproken.

Het nummer gaat echter over ene Dom S. Sheldon, maar wie dit snel uitspreekt hoort met wat creativiteit Thomas Sneddon. En de tekst?

You think he brother with the KKK?

I know his mother never taught him right anyway

He want your vote just to remain DA (Disctrict Attorney, openbaar aanklager, red.)

He don’t do half what he say

9. Hij produceerde gedeeltelijk de muziek voor de bekende videogame Sonic the Hedgehog