Deze kindsterretjes sloegen totaal door

Jaren nadat hij op 11-jarige leeftijd wereldberoemd werd door zijn rol als Hobie in Baywatch, ging het afgelopen week ook goed mis met Jeremy Jackson (36). De acteur moet 161 dagen naar de gevangenis voor het neersteken van een vrouw. Maar hij is niet de enige bij wie op latere leeftijd de stoppen doorsloegen.

Miley Cyrus

Van het schattige brave meisje dat ze was veranderde Miley Cyrus (24) na het verbreken van haar relatie met acteur Liam Hemsworth in 2013 in een losgeslagen rebel. Met het rigoureus afknippen van haar haren luidde ze deze geheel nieuwe periode in haar leven in. Niet was haar te gek: van ongegeneerd joints roken op het podium, halfnaakte kiekjes posten op haar sociale media-accounts tot aan een nogal controversieel optreden tijdens de MTV Awards. Daarbij werd het poseren met haar tong uit haar mond haar handelsmerk. Pas toen ze in 2016 weer een relatie kreeg met haar ex en er een enorme verlovingsring om haar vinger fonkelde, lijkt het weer de goede kant op te gaan met Miley.

Volledig scherm © Miley Cyrus. EPA

Mischa Barton

Op tienjarige leeftijd begon Mischa Barton (31) al met acteren. Pas echt bekend werd ze toen ze zeven jaar later in 2003 in de huid van Marissa Cooper kroop in The O.C. Drie jaar later verliet de blondine de populaire serie. Daarna ging het snel mis: Mischa raakte verslaafd aan drugs. Haar familie voelde zich zelfs genoodzaakt een interventie te organiseren om haar er zo snel mogelijk vanaf te helpen. In 2009 werd ze gedwongen opgenomen op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Los Angeles. Nog altijd gaat het niet voorspoedig met de mentale gesteldheid van Mischa. Begin dit jaar werd ze weer afgevoerd naar de psychiatrie nadat ze halfnaakt over het hek in haar achtertuin hing en riep dat haar moeder een heks zou zijn en dat de wereld in elkaar zou storten. ,,Het is over, ik voel het komen. En het is kwaad!" waren haar woorden.

Volledig scherm © EPA

Amanda Bynes

13 jaar was Amanda Bynes (31), toen ze met The Amanda Show uitgezonden op Nickelodeon bekend werd bij het jongere publiek. Hoewel haar akkefietjes met het juridische systeem in het begin nog redelijk 'onschuldig' waren, - de eerste keer dat ze gearresteerd werd was dat voor bellen tijdens het rijden - ging het daarna van kwaad tot erger. Een jaar na haar eerste arrestatie ging het namelijk goed mis: Amanda stichtte een brand op de oprit van een vreemde, verbrandde daarbij haar broekspijpen en overgoot haar hond met benzine. Ze wist te vluchten en haar hond schoon te wassen, maar werd uiteindelijk toch opgepakt en vervolgens opgenomen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Niet veel later kreeg Amanda te horen waar haar mentale problemen mee te maken hadden: ze had last van een bipolaire stoornis en manische depressiviteit.

Volledig scherm © REUTERS

Macaulay Culkin

Het gaat inmiddels stukken beter met hem, maar de inmiddels 36-jarige Macaulay Culkin was lange tijd drugsverslaafd. De voormalig kindster schitterde begin jaren 90 in de Home Alone-reeks, nog altijd de hoogtepunt uit zijn carrière. Jaren later ging het bergafwaarts met Macaulay. Hij raakte verslaafd aan drugs, mede te verklaren door zijn probleemrijke verleden: zijn zus overleed bij een auto-ongeluk, zijn halfzus stierf aan een overdosis drugs en zijn ouders raakten in een financieel conflict verzeild over Macaulay's vermogen waardoor zijn acteercarrière op een laag pitje kwam te staan. Na zijn breuk in 2011 met actrice Mila Kunis, met wie hij acht jaar samen was, raakte de acteur naar verluidt nog verslaafder aan drugs. Tegenwoordig zit de gezondheid van de voormalig kindster weer in een stijgende lijn. Zag hij er begin 2012 nog uitgemergeld uit vanwege zijn drugsproblemen, eind datzelfde jaar werd hij een stuk gezonder aangetroffen.

Volledig scherm © Photonews

Britney Spears

Wie herinnert zich het niet: het moment dat Britney Spears (35) tien jaar geleden haar hoofd besloot kaal te scheren. De Hit Me Baby One More Time-zangeres werd als 11-jarig meisje beroemd toen ze een plekje veroverde in The Mickey Mouse Club, waar ook de 'oots van Justin Timberlake en Christina Aguilera liggen. Niet veel later werd de blondine één van de bekendste en bestverkopende zangeressen ter wereld. In 2004 is Britney over haar hoogtepunt heen en gaat het steeds slechter met haar. Nadat haar tante overlijdt in 2007 probeert ze dit te verwerken door door te blijven feesten, maar tevergeefs. Britney laat zich dapper opnemen in een afkickkliniek, maar checkt daar de volgende dag uit en scheert haar hoofd kaal. Een paar dagen later klopt de blondine toch weer aan bij de afkickkliniek; dit keer voltooit ze het programma wel. Inmiddels zit La Spears weer goed in haar vel, en wel in een superstrak lichaam.

Volledig scherm © EPA