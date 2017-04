Dick Maas: In filmwereld wemelt het van de praatjesmakers

Liever spreekt Maas over een leerboek voor jonge filmmakers die overwegen een speelfilm in Nederland op te nemen. ,,Maar ik vul die gegevens wel aan met anekdotes uit mijn filmverleden.''



Maas, een van de meest ervaren filmmakers van Nederland, zit vol met verhalen over zijn ervaringen op filmsets. Dat zijn niet altijd positieve indrukken, zoals voor zijn laatste film Prooi. De leiding van dierentuin Artis lag behoorlijk dwars waardoor Maas heel beperkt was in zijn mogelijkheden om daar te filmen. Of zijn vete met zijn voormalige producent Laurens Geels die hem ronduit beduveld heeft met de filmrechten van zijn grootste filmhits.



Is Buurman, wat doet u nu? - de titel verwijst naar een door Tatjana Simic uitgesproken klassieke zin uit de eerste Flodder-film - in dit opzicht ook niet een afrekening?

,,Zo is het boek niet bedoeld,'' haast Maas zich te zeggen die naam van zijn voormalige zakelijke partner zoveel mogelijk vermijdt in zijn boek.Voel jij je nog steeds bedonderd door Geels?



,,Laat ik zo zeggen: ik had stil kunnen leven als ik die rechten van mijn werk niet had verloren door toedoen van Geels. Al de rechten van mijn films die ik voor 2002 heb gemaakt ben ik kwijt. Als een Flodder-film ergens wordt uitgezonden, verdien ik er geen cent aan.



,,Maar het kan nog erger. Voormalige medewerkers van ons bedrijf, First Floor Features, zijn door het faillissement zo in de problemen gekomen dat zij hun huis moesten verkopen.''



Wat kunnen jonge filmers leren van deze ervaringen met jouw voormalige producent?

,,Pas op met wie je in zee gaat. Als je succes hebt, zoals ik in het begin met De Lift, komen er allerlei fantasten op je af die je met grote verhalen proberen in te palmen. In de filmwereld wemelt het van de praatjesmakers. Zo beweerde Geels dat hij ooit een huursoldaat is geweest. Geen woord van waar!''



Wat film je liever: seks- of actiescènes?

,,Actiescènes. Dat vind ik leuk om uit te dokteren. Het is heel leuk om alles achter je computer te bedenken, om het vervolgens in de praktijk te brengen, ondanks alle ingewikkelde problemen die je moet zien op te lossen.



,,Met het draaien van seksscènes heb je toch te maken met ongemakkelijke situaties. Dat ervoer ik bij het maken van Flodder. Op een gegeven moment moesten Tatjana en René van 't Hof, die haar halfbroer speelt, een bedscène spelen. Maar Tatjana - die als voormalig naaktmodel echt niet moeilijk deed over bloot in de film - wilde geen huidcontact. Daarom werd een laken tussen beiden gelegd, waaruit een stuk was geknipt. Toen René uit bed stapte, bleef hij haken aan het laken. Dat was een lullig gezicht.''



Wil iemand na het lezen van het boek eigenlijk nog wel een film maken in Nederland?

,,Ik hoop van wel. Het is en blijft een van de mooiste beroepen op aarde. Voor mij in elk geval wel.''