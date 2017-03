Diederik Jekel: Ik kijk echt naar alles

Tv-weekend van...Is het dat spelprogramma op RTL of SBS? Of toch die verslavende serie van de NPO? Wekelijks vertelt een bekende Nederlander over zijn/haar ultieme televisieweekend. Deze week: wetenschapsjournalist Diederik Jekel.

Wat ben jij voor een tv-kijker in het weekend?

,,Ik keek natuurlijk naar Wie is de mol?, waar ik afgelopen seizoen aan heb meegedaan. Maar eigenlijk zie ik echt alles. Ik denk niet dat er een breder georiënteerde tv-kijker is dan ik. Op het moment dat de Televizier-Ring wordt uitgereikt, ken ik zeventien van de twintig nominaties. Van heel nare pulp als de realityserie van Peter Jan Rens tot National Geographic.”

Je bent dus een unicum?

,,Zeker. Heel veel mensen in mijn omgeving zeggen met licht dedain bijna nooit tv te kijken. Dat moeten ze natuurlijk zelf weten, maar Uitzending Gemist is ook gewoon tv, maar dan niet lineair. Ik vind het lekker om ’s avonds met mijn vriendin voor de televisie te zitten. Dat is gewoon prettige ontspanning.”

Welke guilty pleasures heb jij op dit moment?

,,Ik kijk dankzij mijn vriendin naar Boer zoekt vrouw, wat ik in mijn eentje nooit zou doen. Tv-programma’s zijn leuk op het moment dat je er helemaal in meegaat en dat je een mening hebt over de mensen die meedoen. Het wordt heel arbitrair: ik ben voor Jantje of voor Pietje en dat gaat natuurlijk nergens over.”

Is er iets wat je mist in het tv-aanbod?

,,We moeten oppassen voor verdere vervlakking. Een wetenschapsprogramma hoeft niet alleen maar hoogdravend of saai te zijn, je kunt er ook een entertainmentgehalte aan geven. Mensen moeten gewoon lekker kijken en achteraf denken: wacht eens even, ik heb wat geleerd.”

Ben je zelf met nieuwe formats bezig?

,,Ja, voor verschillende zenders, ook commerciële. Veel ideeën worden afgeschoten, dus het blijft moeilijk. Ik zit voornamelijk in de wetenschap en dat zal helaas altijd een niche blijven. Terwijl wetenschap overal in ons leven aanwezig is. Er komen grote problemen op ons af zoals de opwarming van de aarde en de energiecrisis. Het baart me zorgen dat we het daar op tv zo weinig over hebben.”

Aan wetenschap durft men zijn handen niet te branden?

,,Op NPO 2 hebben we niet te klagen, maar op veel andere zenders vinden ze wetenschap al gauw te moeilijk. Ze hebben er vaak niets mee. Gelukkig heeft RTL-zenderbaas Erland Galjaard dat wel, maar dat komt misschien omdat zijn vader een bekende wetenschapper was. Ik heb er momenteel meer fiducie in dat er een wetenschapsshow op RTL komt dan op de NPO.”