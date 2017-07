Dikkertje Dap beleeft première op NFF

De cast en crew zullen daarbij aanwezig zijn, dat maakte het NFF vandaag bekend.



De familiefilm gaat over Dikkertje Dap, die op dezelfde dag is geboren als zijn beste vriend, giraf Raf. Dan moet Dikkertje naar school en komt hij erachter dat giraffen niet mee mogen naar school. Het jongetje bedenkt een plan om Raf toch mee te kunnen nemen.



Dikkertje Dap is vanaf 4 oktober, Dierendag, te zien in de Nederlandse bioscopen. Acteur Yannick van de Velde (Rundfunk) is te horen als de giraf. De hoofdrol wordt vertolkt door Liam de Vries, die als de titelheld zijn acteerdebuut maakt. De ouders worden gespeeld door Egbert Jan Weeber en Medi Broekman. Martijn Fischer is te zien als Dikkertjes opa, Dolores Leeuwin speelt zijn zus.