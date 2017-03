Disney aangeklaagd wegens plagiaat bij film Zootropolis

Het productiebedrijf waar Goldman voor werkt diende de aanklacht dinsdag in bij een rechtbank in Californië. Disney wordt ervan beschuldigd er een gewoonte van te maken werk van anderen te gebruiken voor hun topfilms. Dit zou ook zijn gebeurd bij onder meer The Lion King, Toy Story, Monsters Inc., Up en Inside Out.

Goldman beweert dat hij in 2000 en in 2009 besprekingen had met Disney, waarin hij twee ideeën aanbracht. Een daarvan was een project dat hij Zootopia had genoemd, de naam die Disney buiten Europa voor Zootropolis gebruikt. In de aanklacht heeft Goldman schetsen toegevoegd van personages die hij aan Disney liet zien, om te bewijzen dat die erg lijken op de uiteindelijk hoofdpersonages van Zootropolis.

Valse beschuldigingen

Disney reageerde dinsdag met een verklaring: ,,De rechtszaak van meneer Goldman is doorspekt met valse beschuldigingen. Het is een onfatsoenlijke poging om een film te claimen die hij niet heeft gemaakt, en daar zullen we ons overtuigend tegen verdedigen in de rechtbank."