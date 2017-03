Dit is het codewoord als de Britse Queen overlijdt

Om het nieuws wereldkundig te maken, wordt voor Elizabeth het codewoord 'London Bridge' gebruikt. De zin 'London Bridge is down' betekent dat ze overleden is. Dit nieuws wordt doorgegeven via beveiligde lijnen.



Elizabeth is 90 jaar oud, dus is het niet verwonderlijk dat Buckingham Palace rekening houdt met het einde van haar leven en heerschappij. Dat gebeurt evenwel al sinds de jaren 60; de protocollen liggen al sinds die tijd vast.



Hierin staat onder meer dat als Elizabeth sterft, dan verspreidt haar kabinetchef het nieuws. De minister-president krijgt de treurige boodschap als eerste te horen. Haar laatste uren zullen onder leiding van haar oudste dokter staan, professor Huw Thomas. Hij bepaalt wie er in de kamer van de koningin mag komen en welke informatie wordt vrijgegeven.



Vervolgens worden de vijftien landen ingelicht waar Elizabeth ook staatshoofd is, gevolgd door de 36 landen waar ze nog steeds functioneert als een symbolisch leider.