DNA-test toont aan: Julio Iglesias heeft kind bij voormalige minnares

De advocaat van Javier Santos heeft tegen de Spaanse krant La Vanguardia bevestigd dat dat man daadwerkelijk Julio's kind is. Er zou een 99,9 procent match zijn met het erfelijk materiaal van de zanger. Iglesias heeft nog niet op het nieuws gereageerd, maar de zoon hoopt vurig dat hij alsnog door hem wordt erkend. De op 19 juli 1975 geboren Santos is al zeker dertig jaar bezig om aan te tonen dat hij daadwerkelijk de zoon is van de vocalist en balletdanseres María Edite Santos. Tijdens zijn affaire met haar was hij vier jaar getrouwd met zijn eerste vrouw.



Javier Santos sleepte Iglesias in 1992 voor de rechter om een vaderschapstest af te dwingen. De zanger weigerde dat en ontkende dat hij een romance had met de Portugese vrouw . De zoon bleef echter doorgaan met zijn strijd. Uiteindelijk nam hij een advocaat in de arm om voor eens en voor altijd aan te tonen dat hij daadwerkelijk Iglesia's nakomeling is. Hoe Javier en de jurist aan DNA van de zanger zijn gekomen is onbekend. Het zou gaan om erfelijk materiaal dat werd gevonden op afval dat Julio een keer weggooide in de Amerikaanse stad Miami.



Julio Iglesias kreeg tijdens zijn eerste huwelijk (1971-1979) met de Spaanse tv-presentatrice Isabel Preysler (nu 66) drie kinderen: dochter Chabeli (45) en zoons Julio (44) en Enrique (42). Samen met zijn huidige vrouw, de Nederlandse Miranda Rijnburger (51), heeft hij zoons Miguel (19), Rodrigo (18) en Guillermo (10) en de tweelingdochters Cristina en Victoria (16). Iglesias, die nog altijd actief is als zanger, en Rijnsburger trouwden in 2010.