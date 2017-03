Do: Jerney Kaagman verdient standbeeld

Laatst gelezen boek: ,,Gloed van Sándor Márai. Een boeiend verhaal over wat echte vriendschap inhoudt. Maar ook over dat haat en liefde dicht bij elkaar staan. Je hebt allemaal vriendschappen, maar wat blijft daarvan over als ook andere factoren een rol gaan spelen?" Boven mijn bed in mijn tienerkamer hing: ,,Een poster van Michael Jackson. Als jong meisje was ik een groot fan van hem en zijn muziek. Eerlijk gezegd was ik gewoon verliefd op hem. Mijn oma nam van MTV altijd video's voor me op. Met zoveel mogelijk Michael Jackson. Die keek ik vervolgens wel vijftig keer achter elkaar."



Ik raak altijd ontroerd door: ,,Spontane taferelen waaruit veel gevoel spreekt. Op de Amsterdamse grachten is het vaak heel druk. Als dan iemand midden op de dag gaat verhuizen, maak je het wachtende verkeer niet blij. Maar een groep met vijf Italiaanse toeristen die in hun taxi achter een lossende verhuiswagen moest wachten, sprong meteen uit de taxi en hielp verhuizen! Binnen vijf minuten was die vrachtwagen leeg en kon iedereen erlangs. Ik stond er met tranen in mijn ogen naar te kijken." Geheimtip: ,,Merijn Kavelaars. Hij is op een bijzondere manier bezig met schilderkunst. Hij is heel expressief en vrij in zijn denken. Merijn heeft ook een keer iets met spermacellen gemaakt. Geen echte natuurlijk."



Klassieker: ,,Life Of Pi: Een supermooi boek over het vechten met de demonen in jezelf. Een man lijdt schipbreuk, verliest zijn familie en dobbert in een reddingsboot eenzaam verder op zee, met als enige metgezel aan boord een Bengaalse tijger. Er is ook een filmversie van gemaakt en die won geloof ik vier Oscars."



Eerste single/album: ,,Ik denk dat dat de single My Cherie Amour van Stevie Wonder is geweest. Op een pick-up die ik van mijn ouders heb gekregen. Die draaide ik helemaal grijs. Net zoals Purple Rain van Prince en Private Dancer van Tina Turner."



Mooiste gebouw: ,,Lastig. Ik ben een enorme Italië-fan en denk daarom aan Rome en het Vaticaan. Maar ik kies tóch voor de Basilique du Sacré-Coeur in Parijs. Daar ben ik twee jaar geleden geweest. We zijn helemaal naar boven geklommen. Best pittig al die trappen, maar de moeite waard. Het was vrij koud, dus er waren weinig andere toeristen. Dat maakte het moment extra mooi."



Guilty pleasure: ,,Toni Braxton! Ik ben in 1981 geboren en groeide op met de grunge van Nirvana. Ook de Red Hot Chili Peppers kwamen op met hun ruige rocksound. Maar ik hield stiekem meer van de mainstream rhythm-and-blues van Toni Braxton. Ik luisterde liever naar haar hits als Unbreak My Heart."



Favoriete restaurant: ,,Restaurant Rijsel aan de Marcusstraat in Amsterdam. Van oorsprong een Franse rotisserie, maar ze bereiden vanuit hun open keuken tegenwoordig gerechten van een brede en meer gevarieerde kaart. Je zit er op simpele sixties-stoelen, maar het eten is echt fantastisch. Mijn vriend en ik kiezen vaak restaurants aan de hand van de app Where chefs eat. We waren laatst in Istanboel voor een optreden en wisten echt niet waar we goed zouden kunnen eten, maar die app gaf ons een paar geweldige tips."



Met pek en veren het land uit: ,,Sommige kunstwerken vind ik niet zo bijzonder. Langs de A6, ter hoogte van Almere, staan kolossale olifanten van 11 meter lang en 7 meter hoog. Ik vind ze oerlelijk en lomp uitgevoerd. Ze hebben niet eens een echte slurf en slagtanden!"



Graag een standbeeld voor: ,,Jerney Kaagman (heeft de ziekte van parkinson, ontving onlangs de Hans Kosterman Prijs red.). Zij heeft zoveel betekend voor de auteursrechten van liedjes en dus voor componisten en tekstdichters. Daar plukken we nu allemaal nog de vruchten van.''



Dit artikel is afkomstig uit het katern &.



