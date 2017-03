Dochter Nick Schilder krijgt de naam Jackie

Monic Hendrickx heeft vrede met einde hitserie Penoza

10:45 De laatste draaidag is geweest, de opnames van het vijfde seizoen van hitserie Penoza zijn definitief voorbij. Actrice Monic Hendrickx gunt zichzelf na 'drie pittige maanden' nu wat rust: de eerste vrije dag volgde zij een yogales en ging ze naar de markt om boodschappen te doen. ,,Het is best fijn om weer even een gewoon leven te leiden", lacht ze.