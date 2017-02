Doodgewaande vader tieneridool Jean uit Voice Kids meldt zich

Quote Leugens verzieken de situatie voor echte vluchtelingen Hampig Megurdichian, neef van de vader van Jean Jean Gharibian (13) werd vorige week in één klap een tieneridool nadat juryleden Ali B., Marco Borsato en Ilse de Lange alle drie vielen voor zijn stem. Het jongetje met de grote bril vertelde dat hij moest vluchten voor het oorlogsgeweld nadat zijn huis was gebombardeerd en zijn vader was overleden.



Moeder en kinderen blijken echter niet gevlucht voor de oorlog in Syrië, maar vertrokken uit Libanon, zeggen een neef en Jeans vader, die nog leeft. Ze gingen weg voor een oorlog binnen de familie.



Jean en zijn zusje zijn ingeschreven in het Libanese paspoort van hun moeder. Het paspoort is achtergebleven in Syrië, zegt de neef Hampig Megurdichian van Jeans vader telefonisch vanuit Libanon waar hij woont. Hij heeft contact gezocht met dagblad Tubantia, nadat hij van kennissen in Nederland via Facebook een clipje uit The Voice Kids kreeg toegestuurd.

Bewijs

Als bewijs stuurt hij een foto van het paspoort van Jean. Moeder is wel geboren in het Syrische Aleppo, maar zou al jaren in Libanon hebben gewoond voor ze naar Europa vertrok. Ze reisden volgens hem vanuit Libanon naar Turkije en daarna naar Griekenland, met een gammel bootje, zoals Jean in de Voice vertelde. Hij weet dat ze ieder 3.000 dollar betaalden aan een mensensmokkelaar.



Hampig ziet ook dat ze veel risico namen, maar dan vooral omdat ze graag in West Europa wilden leven. De naam Gharabian die Jean in Nederland gebruikt, is volgens de neef verzonnen. Volgens hem reisden ze zonder paspoort en lieten ze de Nederlandse overheid in de waan dat ze die niet hadden.

Neef Hampig Megurdichian vindt het liegen niet acceptabel. In de eerste plaats voor zijn oom, de vader van Jean, maar ook omdat hij weet hoe er in Europa over vluchtelingen wordt gedacht. ,,Leugens verzieken de situatie voor echte vluchtelingen’’, zegt hij in het Engels.



(tekst gaat verder onder de video)

Als Hampig de beelden van een huis en een kerk in puin in de uitzending van de Voice Kids ziet, stuurt hij drie grote emoticons die bulderen van het lachen en daarna foto’s van het huis van de familie in Libanon. In Bourj Hammoud. Het staat er volgens hem nog altijd. Ongeschonden.



Volledig scherm Tieneridool Jean (R) © Screencap

De foto in Voice Kids, van Jean en zijn zus op jonge leeftijd, met op de achtergrond een christelijke kerk, is volgens Hampig wel in Aleppo genomen. Dat is het huis van oma, waar ze op bezoek gingen. ,,Just a visit”, zegt hij. Alleen een bezoek en daarna weer terug naar Libanon.



Lees hieronder verder

Familievete

Er speelt duidelijk een familievete op de achtergrond. Hampig geeft toe dat de familie de moeder van Jean niet mag. Alles draait volgens hem om een relationeel conflict. Vier jaar geleden gingen vader en moeder uit elkaar. Ruim anderhalf jaar geleden trok vader Mher Sarkissian naar Armenië waar hij opnieuw trouwde. Hij woont er in Mergashen bij Kotayk marz en reageert vanuit Armenië telefonisch op het succes van zijn zoon in het RTL-programma.



,,Please, help me with my son”, herhaalt Mher keer op keer haast smekend. Help het hem mogelijk te maken zijn zoon in ‘Hollanda’ te bezoeken. ,,Ik ben niet dood”, zegt hij. ,,Ik ben niet dood”. Mher is zanger. ,,Kijk maar naar mijn Facebook”. Overal treedt hij op, niet alleen in Armenië waar hij nu woont. Ook in Duitsland is hij al geweest. Hij stuurt oude foto’s van hem en zijn kinderen.



Mher realiseert zich dat er gevolgen kunnen zijn voor zijn zoon en dochter als blijkt dat vader leeft en als het waar is dat ze helemaal geen vluchtelingen uit Syrië zijn. ,,I understand”, zegt hij. Hij begrijpt ook dat hij met een journalist praat. ,,Maar ik ben niet dood”.

Quote Ik ben niet dood. Kijk maar naar mijn Facebook Mher Sarkissian, vader van Jean uit The Voice Kids Vluchtelingen uit Syrië krijgen bijna altijd een verblijfsvergunning voor Nederland. Voor mensen met een Libanees paspoort is de kans kleiner. Wel is de moeder van Jean geboren in Aleppo en is de familie christelijk, een minderheidsgroepering in Libanon, maar niet een die acuut gevaar loopt, zoals in sommige andere landen in het Midden-Oosten.

'Wie is dat?'

We bellen Jean. Op de opmerking dat we hebben gesproken met Mher Sarkissian, zegt Jean: ,,Ja, wie is dat?”. Meteen na het antwoord: ,,Dat is je vader”, verbreekt hij de verbinding om ook daarna niet meer te reageren.



De neef zegt dat Jean nooit heeft gedacht dat zijn vader dood was. Vader is ooit tussendoor zijn kinderen komen opzoeken. Het was geen succes. Jean verzette zich en gooide met schoenen; dochter Patil huilde. Mher heeft contact met zijn zoon via Facebook, al is het niet vriendelijk. Zijn zoon zegt ook daar dat hij voor hem dood is, blijkt uit screenshots van chats die vader opstuurt. ,,Je bent mijn vader niet”, bijt Jean hem toe in een Facebook-chat, in het Armeens. Mher antwoordt: ,,Je bent mijn zoon, je bent mijn zoon”. Hij krijgt afwerende antwoorden terug, waarop vader ook een duit in het zakje doet.



Volgens Mher is Jean gehersenspoeld door zijn moeder. Vier jaar geleden gingen ze uit elkaar. Zij doet zo lelijk tegen hem. Mher wil graag naar Nederland komen, maar haar zal hij dan niet willen zien. Hij wil z’n zoon en dochter ontmoeten.

Ingewikkeld