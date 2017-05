Dotan kondigt Europese tour aan: Amsterdam al uitverkocht

De tour start in Dublin en brengt de zanger onder andere naar Londen, Stockholm, Berlijn, Madrid en Parijs.



,,Ik kijk enorm uit naar deze tour en blijf het onwijs bijzonder vinden om zo te mogen reizen met mijn muziek", zegt Dotan. ,,Mijn laatste optreden was met mijn volledige band in de Ziggo Dome anderhalf jaar geleden, maar voor deze tour ga ik helemaal alleen op pad. Mijn gitaar en ik. Dit is natuurlijk enorm spannend, het voelt als een nieuw avontuur."



De kaartverkoop voor de show in Bitterzoet in Amsterdam ging vanmiddag om 12.00 uur van start. De tickets waren binnen een mum van tijd uitverkocht. ,,Woah. Show in Amsterdam binnen 15 seconden uitverkocht. Bizar!", schrijft Dotan op Twitter, gevolgd door de hashtag #ikkomechtterugvoormeershows.



Vandaag is ook voor het eerst sinds augustus weer nieuwe muziek van Dotan uitgekomen. De single Bones is de opvolger van Shadow Winds.