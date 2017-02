Doutzen pakt de trein en Kees Tol krijgt een kietelbeurt

Eropuit met Bridget

Bridget Maasland heeft net een actieve wintersportvakantie achter de rug, maar gaat er samen met haar zoontje Mees meteen weer op uit. De twee zijn in Londen voor de première van de nieuwe Disneyfilm Beauty and the Beast. De blondine is duidelijk onder de indruk: ,,Wat een fantasisch mooie film!" schrijft ze bij een Instagramkiekje.





Doutzen en Sunnery pakken de trein

Je zou toch denken dat als je de naam Doutzen Kroes of Sunnery James draagt, je nooit meer met de oncomfortabelheden van het openbaar vervoer hoeft te dealen. Toch wel! Het van oorsprong Friese topmodel en haar man kiezen er zelfs voor en pakken de trein op het Londense station St. Pancras.

Nieuw album, dus nieuw haar

Zangeres Do heeft zichzelf een nieuwe haarcoupe aangemeten. Nadat ze onlangs haar album Momentum lanceerde vindt ze het nu kennelijk tijd voor een ander kapsel. ,,Maak me mooi!" schrijft ze bij de foto waarop te zien is dat de kapster druk in de weer is met een föhn.

Oud-Hollandse spelletjes voor Isa

Isa Hoes begeeft zichzelf in oud-Hollandse sferen. De actrice speelt samen met haar dochter Vlinder een potje kwartet met een nostalgisch setje kaarten van de Gebroeders Grimm. Het dappere strijdertje, Doornroosje, Assepoester, de haas en het egeltje: ze komen allemaal voorbij.

Kees laat zich kriebelen bij de kapper

Waarom zou je niet vragen om een extra service wanneer het toch rustig is bij de kapper? Volendammer en SBS-gezicht Kees Tol zorgde ervoor dat de haarexperts zich niet hoefden te vervelen en liet de één zijn lokken wassen terwijl de ander over zijn arm kriebelde.

Jochem in de storm

De storm, die de naam Doris draagt, begint langzaam maar zeker haar werk te doen. Ook cabaratier Jochem Myjer heeft last van het harde waaien en deelt een foto van de rij omgevallen fietsen op het schoolplein van zijn zoontje. ,,Storm op het schoolplein!" schrijft de grappenmaker erbij.

Jim lacht zijn tanden bloot

Jim Bakkum is heel erg blij met zijn lach. Met zo'n smetteloos wit gebit kan dat natuurlijk ook bijna niet anders. Op Instagram deelt de zanger en acteur een zwart-witfoto van zichzelf waarop hij vrolijk voor zich uit kijkt. ,,Smile!" schrijft hij erbij.

Zwangere Lieke trekt haar portemonnee op babybeurs

Presentatrice en actrice Lieke van Lexmond is apetrots op het feit dat ze zichzelf het nieuwe gezicht van make-upmerk Max Factor mag noemen. Ze deelt een foto van de onthulling van het campagnebeeld op Instagram. ,,Voel me vereerd om het gezicht te mogen zijn van zo'n fantastisch merk!" aldus de hoogzwangere Lieke die ook nog even haar portemonnee heeft leeggeschud op de Negenmaandenbeurs.

Welk hokje kleurt Nick Schilder in?

Nick Schilder heeft zijn stempas al binnen voor de landelijke verkiezingen op 15 maart. De Volendamse zanger deelt een foto van zichzelf waarop hij poseert samen met het biljet. ,,Goed bewaren mensen!" adviseert hij zijn volgers. ,,Weten jullie al op wie je gaat stemmen?" Schilder geeft zelf niet prijs welk vakje hij in het stemhokje rood zal kleuren.

Scherven voor Leonie