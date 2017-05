Douwe geniet van 'Limbo' wijntje, Marieke kweekt spieren

Daar komt Pippa: Engeland in de ban van bij­na-ko­nink­lij­ke bruiloft

16:44 Het is in Groot-Brittannië het gesprek van de dag: de bijna-koninklijke bruiloft van Pippa Middleton (33), het twee jaar jongere zusje van hertogin Kate Middleton, en de steenrijke financieel topman James Matthews (41). Het gebied rond het kerkje waar het stel morgen elkaar het jawoord geeft, is hermetisch afgesloten, terwijl de voorbereidingen in volle gang zijn.