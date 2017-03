Dré Hazes stopt met Rad van Fortuin

,,We zijn klaar. We hebben alles opgenomen en het is nu even gestopt. Later in het jaar komt het weer terug, maar ik heb er straks 200 gedaan en dan is het wel mooi geweest.''

Dré wil zich focussen op andere dingen, waaronder een combinatie van televisie en muziek. ,,Ik heb binnenkort een gesprek met John de Mol over de toekomst. Niet zoals Idols, maar bijvoorbeeld Holland Zingt zoals Jeroen van der Boom deed. Misschien is het tijd voor vernieuwing en dan moet Jeroen even weg, zeg maar.'' Lachend: ,,In het vak is iedereen best wel vriend van mij. Als ik grote namen zou bellen, dan komen ze wel. In plaats van altijd dezelfde koppen op tv.''