Dré onder de douche met baby en Donny slaapt de hele dag

Igone danst de sterren van de hemel

Igone de Jongh, het liefje van acteur Thijs Römer, laat in een filmpje zien hoe gefocust ze is tijdens haar ballettrainingen. Igone is professioneel danser bij het Nationaal Ballet. Voor de dramavoorstelling Onegin laat ze in een dieppaarse jurk op spitzen haar kunsten zien.

Onegin.... getting ready .. with my partner @romannovitzky and my balletmaster @gguillaume65 @nationaleoperaballet Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 7:38 PDT

Politiedames Ellie en Angela

Angela Schijf (37) deelt een zonnige foto van zichzelf waarop ze poseert met 'collega' Ellie Lust. Gisteren was de actrice druk met opnames voor Flikken Maastricht en draaide toevallig vlak voor het bureau van etherdiscipline-Ellie. Dat speciale politiemomentje moest natuurlijk worden vastgelegd.

De vorige keer dat we elkaar zagen hadden we allebei onze galajurk aan. Ze reikte mij de Zilveren Televizier Ster uit! Gisteren deelden we ons politiepak. Ik draaide vlak voor haar bureau! Lieve @lustellie ! #uniform #politie #woordvoerder #waakzaamendienstbaar #atyourservice Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 7:16 PDT

Luie Donny

Hoewel Donny Roelvink (19) in het programma De Roelvinkjes: Dave en Donny Doen Zaken bekend staat als vroege vogel, ligt hij nu toch echt lui in bed. De telg van de familie staat normaal gesproken rond zeven uur 's ochtends op om te sporten samen met zijn vader Dries. Vandaag dook de realityster daarentegen speciaal voor een fotoshoot het bed in.

Clipshoot today.! 📸 Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 6:30 PDT

André II en André III nemen douche

Samen met zijn gelijknamige zoontje André (0), stapte André Hazes (23) vanmorgen onder de douche en dat zorgt voor een liefdevol momentje tussen vader en zoon. ,,Je verandert zo snel, klein mannetje'', schrijft André bij de twee schattige plaatjes.

Je verandert zo snel, lief mannetje!❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 3:57 PDT

Douwe op wielen

Douwe Bob (24) gaat vandaag al skatend door het leven. De 23-jarige zanger deelde een foto waarop hij dolgelukkig oogt met zijn gloednieuwe rollers. ,,Vandaag lekker skaten!'' luidt het bijschrift onder het kiekje waarop Douwe poseert met de man bij wie hij zijn skates kocht.

Vandaag lekker skaten! Deze monsters kocht ik bij M'n maatje van Skatezone in Amsterdam! #aanrader Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 0:59 PDT

Proost op Freds oude look

Fred van Leer heeft weer eens zijn oude fotoalbums doorgebladerd op zoek naar een spraakmakend plaatje van zichzelf. De 40-jarige stylist is zelf niet erg onder de indruk van zijn vroegere ik. ,,Anders scheer je je hoofd kaal , doe je een net te groot sjaaltje om je nek en een doodskopriem om je middel'', aldus Fred.

Anders scheer je je hoofd kaal , doe je een net te groot sjaaltje om je nek en een doodskop riem om je middel .... TBT #endenkendatjeerfantastischuitzag #tandenuitdevorigecollectie Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Apr 2017 om 23:38 PDT

Spierbundel Tim

Begin deze week hing Tim Douwsma (29) al in de ringen voor een imitatie van Epke Zonderland, vandaag is hij druk in de weer met de gewichten om zijn lichaam op te pompen voor de zomer. De zanger, presentator en acteur doet er zo te zien alles aan om helemaal fit te zijn voor het warmste seizoen van het jaar.

'Stronger than yesterday' 💪🏼👊🏼 #workout #dream #work #fit Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 2:27 PDT

Keukenprinses Froukje

Froukje de Both sloofde zich vandaag uit in de keuken. De 44-jarige presentatrice vond het tijd voor een gezond ontbijtje zonder vreemde ingrediënten en maakte daarom gewoon haar eigen muesli. ,,Mijn hele huis ruikt ernaar", laat de keukenprinses weten.

Homemade #muesli #mjam Hele huis ruikt ernaar! Recept van @vegadutchie 🙏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 1:08 PDT

Doutzen is een Parisienne

Doutzen Kroes (32) lijkt regelrecht uit een modetijdschrift te zijn gewandeld op deze post. Het Friese topmodel is samen met haar man Sunnery James (38) in Parijs en deelt een kiekje waarop ze modieus en wat nonchalant net een echte Française lijkt.

When in Paris ❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 1:45 PDT

Gezellig thuiskomen

De tweeling van Nicolette Kluijver (32), Jesse en Ana-Sofia, heeft zich vanmorgen kunnen uitleven in de peuterspeelzaal. Bij thuiskomst wachtte hen een warm welkom: pony Mickey stak zodra ze arriveerden zijn zachte snuit meteen in het wagentje waarin Ana-Sofia zit.