Dreamteam Lama's terug in (Doetinchems) theater

Yolanthe (32) viert verjaardag met familie in Amsterdam

12:43 Yolanthe Sneijder-Cabau heeft gisteren, samen met familie en vrienden, haar 32ste verjaardag gevierd in Amsterdam. De actrice-presentatrice had haar zoontje Xess Xava (1) meegenomen naar de party. Haar echtgenoot, Galatasaray-voetballer Wesley (32) was er niet bij. Hij had sportieve verplichtingen.