Drew Barrymore hunkert naar mensenvlees

Wat hem beviel aan Santa Clarita Diet op papier? ,,De vorm is heel herkenbaar, bijna oldskool. Maar ingevuld met soms ronduit smerige scènes.’’ Teveel verklappen zou zonde zijn, maar in het slot van aflevering 1 krijgt de kijker een maagomdraaiende bloedfontein voor de kiezen die niet zou misstaan in zombieserie The Walking Dead. ,,En het wordt alsmaar maffer en maffer.’’



,,De uitdaging voor mij als acteur was om binnen die zandbak waarin je speelt, je personage toch authentiek te maken. Het was ook gewoon veel lol hebben. Ik werkte nooit eerder met Drew Barrymore, maar wat een overtuigingskracht heeft zij als actrice. En ze is niet bang zichzelf compleet voor gek te zetten, iets dat nog wel eens moest voor deze serie. Ik hoop op een succes, want ik zou zonder aarzelen komen opdraven voor een tweede seizoen.’’



Deze 10-delige reeks (met afleveringen van een half uur) had in een wereld zonder video on demand-platforms misschien nooit het daglicht gezien, beweert Olyphant. ,,Tv-netwerken zijn voorzichtiger en selectiever. Netflix durft risico’s te nemen en vond daarvoor toch een businessmodel. Ik weet tegenwoordig nauwelijks nog wat risicovol is. Het is in dat opzicht een opwindende tijd voor series!’’