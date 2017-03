Drontenaar wint jaar gratis leven

Bastiaan van Schaik valt 60 kilo af in tien maanden

17:06 Bastiaan van Schaik heeft een nieuwe foto geplaatst waarop zijn enorme gewichtsverlies goed zichtbaar is. De blonde stylist is sinds zijn maagverkleining in juni 60 kilo kwijt en past moeiteloos in een maatje M. Zijn instagramvolgers feliciteren hem volop met het verbluffende resultaat.