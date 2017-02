Droom scholier komt uit: zingen en spelen met Bruce Springsteen

Nieuwe Pamela Anderson gespot op strand van Miami

16:46 De in de Verenigde Staten razend populaire Charlotte McKinney (23) - een fotomodel-actrice die een rolletje speelt in de nieuwe Baywatchfilm - heeft gisteren op het strand van Miami Beach voor de nodige opschudding gezorgd. De afgetrainde blondine, die in Amerika de opvolgster van Pamela Anderson wordt genoemd, paradeerde in een rode bikini langs de vloedlijn terwijl een legertje paparazzifotografen haar als een schaduw volgde.