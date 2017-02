Duitse reactie op Trump-filmpje Lubach

,,Ik zag vorige week iets op internet dat mij als Duitser heel kwaad maakte", aldus Böhmermann. ,,Een kleine Nederlandse talkshow, die duidelijk het programmaconcept van ons heeft gestolen, publiceerde een video voor Donald Trump. De video ging viral en werd door 74 miljoen mensen bekeken. Het is nu genoeg, Nederland! Stop. Wij willen nummer twee zijn!"



Nadat Böhmermann de Duitse variant op het Lubach-filmpje had vertoond, gaf hij toe dat het wel een beetje slap was om het idee van Zondag met Lubach te stelen. ,,Maar alle goede latenightshows over de hele wereld doen dit nu. We zijn met elkaar verenigd. Ieder land wil nu op de tweede plaats komen", zei hij. Böhmermann bedacht daarom om alle filmpjes te verzamelen op een gezamenlijke website: Every Second Counts, waarop in grote letters staat: Who wants to be second? Elf landen hebben zich aangesloten en er volgen meer, aldus Böhmermann. Op de site staan inmiddels filmpjes waarin behalve Nederland en Duitsland ook België, Zwitserland en Denemarken zichzelf introduceren.



Commentaar



Lubach en zijn team waren op de hoogte van het idee van Böhmermann. Hij wil echter nog geen commentaar geven. ,,Alles wat wij erover kunnen en willen zeggen doen we eventueel komende zondag in onze eigen uitzending", laat Lubach weten aan BuzzE.



Het is niet de eerste keer dat Böhmermann over de Duitse grenzen in het nieuws komt. Vorig jaar maakte de satiricus de Turkse president Recep Tayyip Erdogan belachelijk. Zowel Erdogan als anderen deden hierop aangifte.