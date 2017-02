Ed Sheeran: Ik heb geen telefoonnummer

,,Ik heb niet eens een telefoonnummer. Ik heb een iPad gekocht om mijn mail af te kunnen werken. Een telefoon levert zoveel stress op. Ik wil 's ochtends niet wakker worden om vervolgens vijftig berichtjes te moeten beantwoorden van mensen die wat van me willen. In plaats daarvan neem ik een kop thee." Ed Sheeran paste zijn levensstijl in 2016 aan na het winnen van een Grammy voor zijn nummer Thinking Out Loud. Na de show vertrok hij naar IJsland voor een sabbatical. Op reis zoekt de zanger graag het rustige plattelandsleven.

,,Ik kom van het platteland in Engeland, het is er prachtig. Ik erger me aan mensen die roepen dat ze naar Engeland zijn geweest als ze niet verder kwamen dan Londen. Als je ze vraagt of ze nog meer hebben gezien zeggen ze 'Nee, maar Londen was geweldig'. Mijn doel is om tijdens reizen ook buiten de steden te kijken naar een land als geheel."