Ed Sheeran ook in College Tour: We konden niet om hem heen

,,We konden niet om hem heen en dat wilden we ook helemaal niet", zei Twan. ,,Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die in de muziekindustrie zo'n fenomeen is met zo veel nummers in de top vijftien, in Engeland sowieso, en in Nederland natuurlijk ook."



De opname vindt plaats op 4 april, vlak voor Eds tweede uitverkochte concert in de Ziggo Dome. ,,Een uur voordat hij gaat spelen mogen wij met hem spreken. We zijn gewoon het voorprogramma", grapte Twan. Het gesprek van de 26-jarige zanger en de studenten wordt op 21 april uitgezonden.