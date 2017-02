Ed Sheeran presenteert nieuw album in RTL Late Night

÷ verschijnt op 3 maart. De eerste twee singles, Shape Of You en Castle On The Hill, leverden Sheeran al wereldwijde hits op. De nummers verschenen tegelijkertijd, met als gevolg dat de zanger in meerdere landen op nummer 1 en nummer 2 in de hitlijsten stond.

,,De reacties op mijn nieuwe singles waren overweldigend. Daar kan ik mijn fans niet genoeg voor bedanken", aldus Sheeran. ,,Het nieuwe album ÷ heeft een speciale plek in mijn hart, het is misschien wel mijn beste werk tot nu toe. Ik heb hard mijn best gedaan om terug te komen en vind de release op 3 maart dan ook extreem spannend."



In RTL Late Night speelt Sheeran beide nummers, die dan voor het eerst live in Nederland te horen zijn. De singer-songwriter is geen onbekende van de latenightshow van RTL, die de laatste tijd kampt met teruglopende kijkcijfers. Eind 2014 schoof hij aan bij Tan toen zijn vorige plaat X (Multiply) verscheen. Honderden fans van de zanger stonden die dag op het Rembrandtplein in de hoop een glimp van hem op te vangen.