Ed Stoop stopt na 20 jaar met Vis TV

Amsterdam ArenA neemt afscheid van dancefeest Sensation

16:37 Het was jarenlang een begrip in de dance-scene, maar zaterdag komt er een eind aan. Dancefeest Sensation beleeft dan zijn laatste Nederlandse editie in de Amsterdam ArenA. Onder het motto The Final wordt het stadion omgebouwd tot 'grootste nachtclub ter wereld', met optredens van top-dj's als Sunnery James & Ryan Marciano, Fedde Le Grand, Hardwell en Axwell & Ingrosso.