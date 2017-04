Edison Oeuvreprijs voor Joshua Redman

De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en valt uiteen in drie categorieën: Edison Pop, Klassiek en Jazz/World. Redman mag zijn beeldje op 30 juni tijdens Edison Jazz/World 2017 in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam in ontvangst nemen. Samen met het New Rotterdams Jazz Orchestra zal hij ook een selectie van zijn oeuvre ten gehore brengen.