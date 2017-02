Edsilia Rombley, Maan en Toprak in Dance, Dance, Dance

Ernst Daniël Smid wacht met huwelijk: Het gaat wel heel snel

12:03 Ernst Daniël Smid wacht nog even met trouwen. De bariton zou zijn vriendin Aly in Italië ten huwelijk vragen, maar de plannen gaan even de ijskast in. ,,Ineens dacht ik: het gaat allemaal toch wel heel snel", zegt hij.