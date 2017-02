Een bloedig nachtje voor Barry en Nicolette koopt een pony

Kinderombudsman uit kritiek op RTL-programma Ontvoerd

11:22 Kinderombudsman Margrite Kalverboer zet vraagtekens bij de werkwijze van tv-programma Ontvoerd, waarin John van den Heuvel kinderen die naar het buitenland zijn meegenomen herenigt met de in Nederland achtergebleven ouder. Kalverboer vraagt zich 'ten zeerste af' of de belangen van kinderen worden gerespecteerd 'als de teruggeleiding gelieerd is aan een televisieserie'.