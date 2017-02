Emile en Peter Jan vliegen elkaar op tv in de haren

Ratelband maakte recent bekend Rens failliet te laten verklaren als hij niet snel met het geld over de brug zou komen. Ratelband zegt Rens het geld te hebben geleend, omdat de laatste zijn huur even niet kon betalen.



,,In eerste instantie was ik zo'n faillissement-aanvraag niet van plan'', aldus Ratelband die onlangs een oproep op Facebook zette voor eventueel andere schuldeisers. ,,Er kwamen 50 tot 60 reacties binnen van mensen die nog geld van Rens krijgen. Op dat moment was voor mij de maat vol en besloot ik Rens failliet te laten verklaren. Want ik wil gewoon mijn geld terug'', motiveerde Emile in RTL Boulevard waar ook Peter Jan en zijn echtgenote Virginia waren om zich te verdedigen. ,,Rens heeft beloofd dat ik het zou krijgen. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks."



Volgens Peter Jan Rens klopt er weinig van het verhaal van Ratelband. ,,Hij is een Pinokkio die naar publiciteit zoekt'', aldus Rens die benadrukte te zijn begonnen met terugbetalen. Hij zou volgens eigen zeggen al 350 euro hebben overgemaakt aan Ratelband. Of Emile het geld heeft ontvangen, is niet helemaal duidelijk. Rens zei vanavond het geld te hebben overgemaakt naar een Duitse rekening van Ratelband. ,,Een vreemde gang van zaken'', meent Rens.



Fotograaf

Dat Emile enkele maanden geleden met een fotograaf voor Peter Jans deur stond, wordt de positiviteitsgoeroe niet in dank afgenomen. ,,We zijn gaan terugbetalen en op het moment dat de realityshow begint, komt Emile met een actie dat hij met een fotograaf voor de deur staat. Ik heb allemaal dingen voor hem gedaan en hij komt ineens met het verhaal dat er een schuld is'', stelde Rens in de uitzending. Volgens hem is er nooit een schriftelijk contract geweest over de lening. ,,We hebben alles met woorden afgesproken.''



Een oplossing lijkt voorlopig niet in zicht. ,,Hij staat ons gewoon voor de gek te houden", brieste Peter Jan. ,,Dit is niet de Emile die wij kennen, dit is de publiciteitsman." Volgens Emile is het juist Peter Jan die iedereen voor de gek houdt. ,,Nu liegen ze met z'n tweeën nog even door. De rechter zal moeten oordelen." Daarover waren de mannen het dan wel weer eens. ,,Ga maar gewoon naar de rechter toe", verzuchtte Peter Jan die ook nog opmerkte dat Ratelband zich 'agressief' zou hebben gedragen naar zijn dochtertje. ,,We gaan er niet uit komen.'' Rens wilde tenslotte nog excuses van Ratelband. Maar die kreeg hij niet. Wanneer de twee elkaar in de rechtbank treffen is nog niet bekend.