Emile Ratelband wil Peter Jan Rens failliet laten verklaren

Ratelband heeft een advocaat in de arm genomen en heeft naar eigen zeggen contact met dertig tot veertig andere schuldeisers van Rens, zegt hij in de Telegraaf. „Iedereen die nog geld van hem krijgt, laat hem met rust omdat ze niet weten waar hij woont of denken: ik krijg mijn geld toch niet”, zegt Ratelband. „Of men laat het erbij zitten omdat de rechtsgang duurder is dan wat het opbrengt. Maar mij maakt dat allemaal niet uit.”



Met het geleende bedrag van 6000 euro kon Rens in 2015 zijn achterstallige huur betalen. Ratelband kon daarna fluiten naar zijn centen. „Ik ga Peter Jan persoonlijk failliet laten verklaren”, vertelt de positiviteitsgoeroe. „Al die tijd bedriegt hij iedereen en blijft hij nog vrolijk en vrij rondlopen, maar dat is nu afgelopen. Hij moet de gevolgen van zijn gedrag maar eens ondervinden.”



Het is nog niet bekend wanneer Peter Jan Rens voor de rechtbank moet verschijnen.