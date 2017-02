Emma Stone wint Oscar en maakt Hollywooddroom waar

Een klassiek verhaal dat eigenlijk ook betrekking heeft op Stone zelf. Zij leed op jonge leeftijd aan chronische paniekaanvallen. Als zevenjarig kind dacht zij onder meer dat haar ouderlijk huis in brand stond. Om van haar angsten af te komen ging zij in therapie. Een van de adviezen die zij kreeg om haar ziekte te bedwingen was: ga acteren. Het duurde even voordat haar ouders inzagen dat Emma talent had. Op haar vijftiende nam zij de beslissing om van haar hobby haar beroep te maken.



Inmiddels heeft Stone een imposante carrière op haar naam staan. Woody Allen werkt dolgraag met de actrice met de ondeugende en verleidelijke oogopslag. Zij was te zien in zijn films Irrational Man en Magic in the Moonlight. Bij het grote publiek is zij vooral bekend als de vriendin van Spider-Man. Ook in The Help, een film over rassendiscriminatie, bewees Stone haar klasse. De regisseur van de komedie Superbad (2007), Judd Apatow, adviseerde Stone om voor de rol haar blonde haren rood te laten verven. Dat beviel haar zo goed dat zij sindsdien deze kleur draagt. Na het winnen van een Oscar liggen alle wegen open voor Emma. Haar toch al niet geringe marktwaarde is minstens verdubbeld.



Golden Globe

Emma Stone won eerder dit jaar een Golden Globe voor haar hoofdrol in La La Land. Ze werd in 2011 al een keer genomineerd voor zowel een Golden Globe voor haar hoofdrol in de romantische filmkomedie Easy A als voor een BAFTA Award in de categorie 'rijzende ster' en in 2015 voor zowel een Oscar, een Golden Globe als een BAFTA Award voor haar bijrol in Birdman.



Daarnaast werden haar meer dan veertig andere prijzen toegekend, waaronder zowel een National Board of Review Award, een Satellite Award als een Screen Actors Guild Award in 2011 (alle drie samen met de gehele cast van de dramafilm The Help) als de People's Choice Awards voor favoriete filmactrice en favoriete komische actrice in 2012.



Voor Stone op televisie en in films verscheen, was ze in theaterproducties te zien. In 2004 was ze voor het eerst te zien op televisie in een realityserie waarin werd gezocht naar acteurs voor een remake van The Partridge Family. De daaruit voortvloeiende pilotaflevering The New Partridge Family kreeg geen vervolg en ging de boeken in als televisiefilm.



Andere genomineerden in de categorie Beste Actrice waren: Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie) en Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).