Emma Watson in Leiden voor opnames nieuwe serie

Emma Watson heeft de afgelopen week Leiden bezocht voor filmopnames. De Hollywood-actrice was een aantal dagen in de Sleutelstad voor de nieuwe BBC-serie The Miniaturist.

The Miniaturist is gebaseerd op het boek 'Het huis aan de gouden bocht' van schrijver Jessie Burton. De roman vertelt over een meisje uit de provincie die in de Gouden Eeuw trouwt met een vooraanstaande VOC-koopman. Hij schenkt haar een bijzonder huwelijkscadeau: een miniatuur replica van hun chique woning aan de Amsterdamse Herengracht.

In de serie zal geen enkel shot van Amsterdam zelf te zien zijn. Negentig procent van de opnames wordt gedraaid in de studio in Groot-Brittannië. De opnames in Leiden duurden een paar dagen. De gemeente had bewust niets losgelaten over het feit dat Emma Watson, vooral bekend van de Harry Potter-films, in de Sleutelstad aanwezig was. Er werd onder meer gedraaid op het Rapenburg, bevestigde de gemeente Leiden maandag.