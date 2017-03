Emotionele Voice Battle voor asielzoeker Jean

,,Je hebt ongelooflijk veel progressie gemaakt'', aldus coach Marco Borsato vanavond na de performance van de jonge Jean Gharibian. Hij bedankt vervolgens de aanwezige medewerkers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).



,,Ongeacht uit welk land je ook bent gevlucht waardoor je in een opvangcentrum terechtkwam, is het mooi dat kinderen in staat worden gesteld hun dromen na te jagen. Zij hebben je daar ongelooflijk goed bij begeleid, dat vind ik echt een applaus waard.'' Een hevig geëmotioneerde Jean, die slechts gebrekkig Nederlands spreekt, laat zijn tranen de vrije loop in de uitzending die reeds online te zien is op RTL XL en NL Ziet.



Levensverhaal

Nederland sloot Jean bij zijn optreden eind vorige maand in The Voice Kids direct in het hart. Niet alleen om zijn stem - hij kreeg alle stoelen omgedraaid met zijn versie van Rihanna's Diamonds -, maar ook vanwege zijn aangrijpende levensverhaal. Jean was gevlucht uit Syrië, zijn vader was dood, zijn huis verwoest en naar school gaan was te gevaarlijk. Een paar dagen later bleek dit verhaal te mooi om waar te zijn. Zijn vader leeft nog en Jean zat niet in Syrië, maar in Libanon op school.



Deze nieuwe werkelijkheid was vervolgens dagenlang onderwerp van discussie. Het ging niet alleen over de ernst en het waarom van de leugen, ook over de vraag of RTL 4 en producent Talpa de zaak onvoldoende hadden onderzocht en of ze zich schuldig maakten aan 'goedkoop effectbejag'.



Borsato concentreert zich vanavond (de opnames waren al vorig jaar, al voor de mediastorm) vooral op Jeans talent. ,,Zij (van het COA, red.) zijn dag en nacht in touw zodat jij die droom kan waarmaken en laten we eerlijk zijn: dromen is soms het enige dat je nog hebt als je daar zit. En ik vind dat je het ongelooflijk goed hebt gedaan Jean! Ik heb je leren kennen als een zeer warm mens, sociaal en een goede zanger.''



Dreigende man

De afgelopen weken werd steeds meer bekend over Jeans werkelijke verhaal. Moeder Sevan Tavik Madarian bevestigde haar zoon te hebben voorgehouden dat zijn vader, een naar verluidt zeer dreigende man, was omgekomen. De jongen zou niet beter hebben geweten. Moeder en kinderen (Jean heeft nog een zus) zijn niet voor de oorlog in Syrië, maar voor de oorlog in de familie naar Nederland gevlucht. Jean is lijdend voorwerp in een heftige vechtscheiding.



Niemand wil zeggen waar het zangtalent momenteel verblijft, hoe het hem vergaat en wat zijn lot is. Een woordvoerster van de familie verwijst naar advocaat Wil Eikelboom, die het gezin bijstaat in hun asielprocedure, laat weten dat er over de zaak geen verdere mededelingen worden gedaan.