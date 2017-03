En de Mol is... Thomas Cammaert

live tweets Molloten verzamelen zich voor ontknoping de Mol

20:50 De spanning stijgt rondom etablissement Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Daar begint nu de ontknoping van Wie is de Mol?, het Avrotros-programma dat de afgelopen weken miljoenen Molloten wist te boeien. Is Jochem van Gelder, Sanne Wallis de Vries of toch Thomas Cammaert de Mol? Onze verslaggever Tess Maidman proeft de sfeer.