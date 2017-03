Enorme groei voor vlog- en YouTube-awards

Art Rooijakkers in de wildernis boeit 1,2 miljoen mensen

11:18 Art Rooijakkers is ook zonder mol om zich heen goed voor een miljoenenpubliek. Zijn nieuwe programma Helden van de Wildernis is gisteravond van start gegaan met bijna 1,2 miljoen kijkers, goed voor een vierde plek in het overzicht van best bekeken programma's van de dag. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.