Enzo Knol krijgt wassen beeld in Madame Tussauds

Madame Tussauds noemt de komst van Knol 'een nieuw tijdperk'. Hij stond al geruime tijd in de top 15 van meest aangevraagde beelden door veelal jonge bezoekers. Een woordvoerder beklemtoont dat het geen 1 aprilgrap is.



Knol heeft inmiddels zijn eerste poseersessie in Londen achter de rug. Dat is te zien in zijn laatste vlog. ,,Ik voel me ontzettend vereerd dat ik een waxbeeld krijg in Madame Tussauds, een moment dat voor altijd in mijn geheugen zal blijven staan", zegt hij in een reactie.