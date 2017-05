'Er gaat zó veel goed in de zorg'

ANITA WORDT OPGENOMENVoor een nieuw seizoen Anita wordt Opgenomen , vanavond bij KRO-NCRV van start op NPO 1, was Anita Witzier (55) in verschillende ziekenhuizen tijdelijk onderdeel van een medisch team. Ze volgt daarbij de levenscyclus van neonatologie tot geriatrie.

In de emotionele eerste aflevering volg je artsen en zorgverleners die zich ontfermen over veel te vroeg geboren baby's. Hoe heb je dat bezoek ervaren?

,,Ik was heel erg onder de indruk van wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. Maar de vraag is tegelijk: moet je dat ook allemaal toepassen bij het in leven houden van in dit geval pasgeborenen? Iedereen is heel openhartig over deze heel moeilijke ethische vragen.''

Die openhartigheid, hoe kreeg je dat voor elkaar?

,,Ik denk dat we veel credits hebben opgebouwd met de vorige seizoenen van Anita wordt Opgenomen. Alle betrokkenen krijgen vooraf de tijd om de afgemonteerde uitzending te zien en wel of geen akkoord te geven. Dat is best bijzonder in televisieland. Het gebeurde overigens nog nooit dat beelden de aflevering níet halen. Daarnaast, artsen durven zich kwetsbaar op te stellen, omdat ze trots zijn op hun professie. Je hoort veel negatieve verhalen over de zorg terwijl er zo veel wél goed gaat. Dat willen ze graag laten zien. Ze zijn blij met dit podium.''

Zijn die negatieve verhalen onterecht?

,,Je hebt altijd wat rotte appels, maar ik denk dat 98 procent ontzettend bevlogen te werk gaat. En dat ondanks alle bezuinigingen hè?! En wat zorgverleners niet allemaal bedenken om hun werk in zo'n situatie tóch naar een hoger plan te tillen. Het zou terecht zijn als we veel meer vertrouwen zouden hebben in de zorg.''

Je staat naast ouders die hun drie maanden te vroeg geboren dochtertje vasthouden in de wetenschap dat het wel eens de laatste keer kan zijn. Hoe moeilijk is het dan om je eigen emoties een beetje in bedwang te houden?

,,Ik ben niet iemand die gaat huilen voor de camera. Dat heb ik van nature niet. Soms springen de tranen wel in mijn ogen, maar dat moment ben ik meestal voor. Ik heb liever dat de ander zich niet constant sterk moet zien te houden, snap je?''

Wat was zo'n emotioneel moment?

,,Ik sprak iemand met COPD die nauwelijks nog longinhoud heeft, de hele dag aan een zuurstoftank zit en bij haar moeder woont. Dan ben je begin 50 en heb je eigenlijk geen leven meer. En toch is zo'n vrouw nog opgewekt. Zou ik zo krachtig zijn, vraag ik me dan af? Nou, ik durf daar geen weddenschap op af te sluiten.''

Ben je veel bezig met je eigen gezondheid?

,,Ik ben absoluut geen hypochonder als je dat bedoelt. Ik zit niet elke week bij de huisarts. Maar ik maak er geen geheim van: als ik tv-beelden van mezelf van 5 jaar terug zie, schrik ik me kapot. Dan zie ik hele grote verschillen. Daar ben ik wel mee bezig. Maar wat heb ik eraan? Bovendien, ik sport en eet gezond. Bij zo min mogelijk licht zie je er het best uit, maar ik kan moeilijk de hele dag naast alleen een kaars gaan zitten.''