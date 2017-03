Eric Clapton heeft last van 'ernstige bronchitis'

Cher laat filmrol schieten wegens 'ernstige fa­mi­lie­om­stan­dig­he­den'

24 maart Cher geeft haar rol in Flint, een film over het schandaal met vergiftigd drinkwater in de Amerikaanse staat Michigan, op. De 70-jarige zangeres en actrice kampt met 'ernstige familieomstandigheden'. Dat meldt Deadline.