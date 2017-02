Erik van Muiswinkel: Brok in mijn keel bij Toy Story 3

Favoriete restaurant:

,,Brasserie FLO in Amsterdam. Daar werkt feilloos personeel dat je glas al bijschenkt voordat je het kan bedenken te vragen. Ze laten je ook altijd met rust, niks geen gelul. Ik ga er vaak eten in de aanloop naar voorstellingen, omdat ik het dan fijn vind om even alleen te zijn en te ontsnappen aan alle spanning."



Laatst gelezen boek:

,,Ik lees altijd vier à vijf boeken tegelijkertijd. De laatste roman die ik vanaf het begin tot het eind uit heb gelezen is De familie Fang van Kevin Wilson. Het gaat over een gezin waarvan de ouders performancekunstenaars zijn die hun kinderen bij hun projecten betrekken, wat natuurlijk bizar is. Ondanks dat is het een licht en vrolijk boek. Ik vind dat er ook veel nuttige ideeën instaan over theater en de daadwerkelijke waarde van kunst."



Mijn eerste single:

,,Killing Me Softly van Roberta Flack, een klassieker. Gekocht toen ik 13 jaar was, al weet ik niet meer precies waarom. Misschien door mijn moeder, die heel veel van muziek hield en me weleens dingen liet horen. Zij was veruit de belangrijkste invloed op mijn muzieksmaak. Zelf heb ik een primitieve muzieksmaak; ik ben niet muzikaal aangelegd. Killing Me Softly heeft heel veel indruk op me gemaakt. Een paar jaar geleden ben ik in New York met mijn gezin naar een optreden van Lori Lieberman geweest, de schrijfster van het nummer. Ze heeft geen cent van de verkoopopbrengsten van dat nummer gezien, maar ze kan in ieder geval nog altijd door het leven als 'de schrijfster van'."



Mijn jeugdhelden waren:

,,In 1974 Cruijff en Van Hanegem toen ze de finale van het WK voetbal speelden. Maar ik had ook een zwak voor schaatsers Ard Schenk en Kees Verkerk, die ik dan tijdens het rolschaatsen imiteerde. Ik heb zelf mijn jeugd vergooid aan de sport; vanaf mijn 5de speelde ik cricket, een sport waarvoor ik op latere leeftijd de wereld heb rondgereisd toen ik voor Nederlandse begrippen op een behoorlijk niveau speelde. Ik herinner me ook dat ik heb meegedaan aan een selectiewedstrijd voor het Nederlands voetbalelftal in mijn tienerjaren. Ik werd niet geselecteerd, maar jaren later zag ik mijn tegenstanders van toen zoals de gebroeders Koeman en Ruud Gullit stuk voor stuk op tv langskomen."



