Ernstig verzwakte Arie Ribbens ligt al twee weken in ziekenhuis

Arie Ribbens werd, zo vertelt zijn vrouw, veertien dagen geleden onwel. In het ziekenhuis werd vervolgens geconstateerd dat de zanger een maagdarmvirus onder de leden had. Daardoor was hij ongemerkt uitgedroogd geraakt. ,,Daar bovenop kreeg mijn man ook nog een beginnende longontsteking en bleek dat zijn nierfunctie niet optimaal is'', aldus Cea (63) die elke dag van vroeg tot laat bij haar echtgenoot in het ziekenhuis is. ,,Ik ben er voor de gezelligheid en om Arie te douchen en scheren. Hij heeft liever dat ik die dingen doe dan een verpleegkundige. Geen probleem! Ik ben er voor hem.'' De zanger heeft inmiddels de uitslag gekregen van onderzoeken die volgden op een zware longoperatie in december vorig jaar. Cea: ,,Arie is in 2009 geopereerd aan longkanker maar vorig jaar keerde de ziekte helaas weer terug. De therapie die Arie recent kreeg heeft gelukkig effect gehad. De tumor blijkt iets gekrompen. Helaas kan Arie niet echt van dat positieve nieuws genieten, omdat hij door al die andere toestanden weer helemaal in de medische molen zit.'' Ribbens is volgens Cea erg zwak. ,,Hij moet overal - zoals naar de wc en wassen - mee worden geholpen en is al bij de minste of geringste inspanning totaal uitgeput. Dat komt zeer waarschijnlijk door die longontsteking. Arie ligt nu aan een antibiotica-infuus om de ontstekingen in zijn spijsverteringsorgaan en longen tot stilstand te brengen. De artsen gaan nu eerst zijn benauwdheid proberen aan te pakken. Om die reden worden zijn hart en longen onderzocht.''

Levenslustig

Hoewel Arie Ribbens zich behoorlijk belabberd voelt, blijf hij volgens Cea positief. ,,Arie is van nature een levenslustige, ijzersterke man die zich niet makkelijk klein laat krijgen. We blijven, ook onder deze barre omstandigheden, lachen. Ook al is het soms als een boer met kiespijn. Mijn man maakt ook nog geintjes trouwens. Zoals dat hij gezegend is met een veel jongere vrouw en dat hij dat iedereen kan aanraden.''



De zanger zal nooit meer op het podium staan, zo benadrukt zijn vrouw. Twee jaar geleden stopte Ribbens al met zingen. Cea: ,,Dat ging echt niet meer. Door de bestralingen voor longkanker in 2009 raakten Arie's stembanden helaas beschadigd. voor een zanger is dat funest, want je klinkt niet meer zoals je zou willen. Stoppen met zijn werk heeft Arie altijd vreselijk moeilijk gevonden . Hij is een artiest in hart en nieren. Toch is hij nooit thuis gaan zitten mokken, want Arie is ook een rasrealist. Hij weet dat het ouder worden gepaard kan gaan met gebreken. En daar moppert hij nooit over.''



Cea hoopt dat alle behandelingen zullen aanslaan en dat haar man over een aantal dagen weer naar huis mag. ,,Hij wordt goed behandeld in het ziekenhuis, maar we zitten natuurlijk liever thuis. Daar heb je tenminste je vertrouwde gezelligheid en meer privacy.''