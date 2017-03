Ernstig zieke inwoner uit Bladel wint 255.000 euro

De Bladelnaar speelde 499 kandidaten weg. Hij speelde de finale met koffernummer 13. Wils vertelde tijdens de televisie-uitzending tegen De Mol dat hij aan het revalideren was van een ernstige ziekte. In 2015 had hij een longembolie gehad waarvan 98% van de mensen aan overlijdt. ,,Ik heb drie keer hartstilstand gehad en twee maanden op de intensive care gelegen", vertelde hij openhartig tegen De Mol. ,,Ik heb gevochten als een leeuw om terug te keren in mijn werk en daar ben ik nog steeds mee bezig", vervolgde hij. ,,Ik ben een vechter en dus dat gaat me lukken."



Hij bedankte ook nog twee ambulancebroeders Rob en Martijn die hem 's nachts hadden opgehaald. En zijn grootste wens was al in vervulling gegaan namelijk naast Linda de Mol staan. De Mol beloonde die woorden met een hartelijke knuffel.



De Bladelnaar was heel blij met bedrag dat hij won. Het emotioneerde hem en zijn vrouw ontzettend. Het geld is bedoeld voor de toekomst van hun kinderen.