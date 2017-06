Estelle showt ultraslank lijf, Lisa wordt gek van de hitte

Rainbow-lieke

Qmusic-dj Lieke Veld, de vrouw van Wietze de Jager, is in 'foute' sferen. Q staat namelijk het teken van het Foute Uur en trakteert de dj's op een stukje regenboogtaart. Lieke is bang dat ze door de suikerbom zelf verandert in een regenboog.

Ik zou niet raar opkijken als ik zometeen verander in een regenboog. Als ik dit uberhaupt overleef. #suikerbom #rainbow #fouteparty Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jun 2017 om 2:15 PDT

Lisa's snikhete kamer

Het was gisteravond laat niet heet maar snikheet in het huis van zangeres Lisa Lois. 'Prima die hoge temperatuur, maar dan wel buiten', klaagt ze. Oorzaak van de 29 graden in de woonkamer is het platte dak waaronder haar appartementje op vier hoog is gevestigd.

En in de slaapkamer is het nog een graadje of 10 warmer denk ik. Heerlijk hoor, deze temperaturen.. maar wel graag BUITEN!! #leukman #vierhoog #platdak #fml Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Jun 2017 om 13:36 PDT

Dennis wil naar Ibiza

Op reis met een low cost airline is voor voormalig topjudoka en presentator Dennis van der Geest niet echt handig. Hij kan zijn lange benen amper kwijt in de krappe vliegtuigstoeltjes.

Lekker naar #ibiza Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jun 2017 om 4:32 PDT

Anna's baby

Voormalig K-otic-zangeres Anna Speller verwacht binnenkort haar eerste kindje. Vooralsnog zit de baby, een meisje, nog prima in mama's buik. Tijd voor een dikke buikselfie dus.

👋🏻... we zitten nog ff lekker.. Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Jun 2017 om 21:59 PDT

Timor zingt Igone toe

Balletdanseres Igone de Jongh zit midden in de opnames van een spiksplinternieuwe reeks van de dansshow Dance Dance Dance. Collega jurylid Timor Steffens zingt haar pardoes een stukje Michael Jackson toe.

I love these crazy guys.... @timorworld @dankaraty @rtldancedancedance Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jun 2017 om 1:34 PDT

Buenos días Estelle

Estelle Cruijff is niet meer weg te krijgen uit Spanje. Vanaf een ligbed van XXL-formaat laat ze weten gek te zijn op het zonnige land. De uurtjes die ze in de sportschool doorbrengt, leveren resultaat op. De ex van Badr Hari is inmiddels ultraslank. Een aantal fans vindt dat La Cruijff is doorgeslagen. ,,Sorry, vind je nu echt te dun'', schrijft iemand.