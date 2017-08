Eva wordt verpletterd door opties, Romy doet verleidelijke shoot

Baby Otis baalt

Carolien Karthaus-Spoor viert vakantie met haar gezin in Italië. Vandaag wilde de blondine genieten van het strand, maar de zee bleek lokaal vervuild. Volgens de kersverse mama was baby Otis ontroostbaar. ,,Op zoek naar een ander strand", schrijft ze optimistisch.

Alle tassen ingepakt, Otis goed ingesmeerd voor zijn allereerste dagje op het strand: blijkt de zee vandaag lokaal vervuild... Meneer is ontroostbaar #babyotis #firstday #atthebeach #maarnietheus #opzoeknaareenanderstrand Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Aug 2017 om 1:54 PDT

Freek in de buurt van vleesetende plant

Hij is al een paar keer flink toegetakeld, maar niets houdt Freek Vonk tegen om de natuur te blijven ontdekken. Vandaag is hij in Sri Lanka, druk bezig met de opnames van Freeks Wilde Wereld. In een videootje dat hij deelt legt, hij uit hoe de vleesetende plant te werk gaat. ,,Wie zegt dat planten saai zijn?", grapt hij.

Wie zegt dat planten saai zijn?? 😆. #vleesetendeplant #freekswildewereld Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Aug 2017 om 2:37 PDT

Ballonnen voor Marieke

Gisteravond stond Marieke Elsinga voor het laatst achter de desk van RTL Late Night. De populaire brunette kreeg na afloop een daverend applaus én een hand vol met witte en paarse ballonnen. 'We gaan je missen', reageren haar volgers bij het kiekje.

🎈 Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Aug 2017 om 4:31 PDT

Koos heeft trek

Koos van Plateringen had vanmiddag trek in een verse haring. Hij hoefde niet lang te twijfelen waar hij die ging halen, want op Instagram deelt hij een kiekje met de 'beste' visboer. Precies goed, aldus de showverslaggever.

#haring bij de beste! #jankarregat #breukelen #preciesgoed #instafood #vis Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Aug 2017 om 2:41 PDT

Victoria heeft tips nodig

Victoria Koblenko zet vandaag naar eigen zeggen de bloemetjes buiten, maar ook vraagt ze haar volgers om een gunst. De actrice gaat binnenkort naar Florence en heeft daarom wat tips nodig. ,,Keep them coming!", motiveert ze haar fans.

Good day to good people! Even de bloemetjes buiten zetten 🌸 Wie heeft de beste tips voor Florence? Keep them Coming! Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Aug 2017 om 21:31 PDT

Romy verleidt

Romy Monteiro heeft voor het mannenblad JFK Magazine een uitdagende fotoshoot gedaan. De zangeres poseert in een strak, zwart jurkje terwijl ze op een verleidelijke manier op een soort sofa ligt. Ook op een andere foto weet ze haar charmes goed in te zetten. 'Prachtig!', luidt een compliment.

JFK 🖤 Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Aug 2017 om 0:04 PDT

Tim de familieman

Genieten van je familie: Tim Douwsma weet er alles van. De blonde hunk is een echte familieman en deelde de afgelopen twee dagen al wat kiekjes van zijn nichtjes. Ook vandaag trakteert hij zijn volgers op een foto. Zijn fans vinden het maar al te schattig. 'Twee cuties bij elkaar!', schrijft iemand.

😃❤️🙏🏻 #family Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Aug 2017 om 2:12 PDT

Yolanthe geniet van Istanbul

Yolanthe Sneijder-Cabau zal binnen een mum van tijd verhuizen naar Nice, waar haar man Wesley bij de voetbalclub OGC Nice zijn entree zal maken. De tijd die de voetbalvrouw nog in Istanbul heeft, benut ze volop. Vandaag poseert ze op een hoog gebouw. Haar bruine lokken zijn wild van de wind. ,,Je kan het zand van je tenen af schudden, maar niet van je ziel", schrijft ze erbij.

You can shake the sand from your shoes but not from your soul 🌸 #TodayInBeautifulIstanbul Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Aug 2017 om 3:22 PDT

Het is zover voor Patty

Patty Brard maakte een tijd terug al bekend haar biezen te pakken en naar Ibiza te verhuizen. Vandaag komt die droom een stukje dichterbij: de verhuiswagen staat klaar en langzaam maar zeker is ze klaar om definitief te vertrekken. ,,Oh, we're going to Ibiza!", schrijft de polderdiva enthousiast bij het plaatje.

Oh we're going to ibiza! #moving #slowly #but #surely Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Aug 2017 om 3:42 PDT

Eva kan niet kiezen

Het is weekend en dat betekent dat Eva Jinek zelf kan bepalen wat ze gaat doen. Maar dat blijkt nog bést lastig. Ze wil wandelen en fietsen door de stad, alles eten wat ze op de kaart hebben en nog veel meer. De presentatrice kan moeilijk kiezen, nu ze wordt 'verpletterd door mogelijkheden'.