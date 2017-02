Everon Jackson Hooi nieuwe GTST-veteraan?

David Beckham aan de schandpaal na gelekte e-mails

11:47 De voormalig Britse voetbalvedette David Beckham is dit weekend door de mand gevallen, nadat er mailtjes uitlekten waarin hij onder meer harde uitspraken doet over zijn rol als ambassadeur van UNICEF. In één van de mails spuwt hij zijn gal over het feit dat hij in 2013 niet tot ridder werd geslagen. ,,Het zijn een stelletje ondankbare klootzakken", briest hij over het comité in kwestie.