Ex Mel B wil contact met stiefdochter behouden

Psychiater: Geestelijke problemen Rachel Hazes moeten serieus zijn

11:09 Psychiater Bram Bakker vermoedt dat Rachel Hazes (47), die met geestelijke klachten is opgenomen op de afdeling psychiatrie van een ziekenhuis, er ernstig aan toe is. ,,De nood moet serieus hoog zijn geweest. Anders wordt iemand nooit op zo'n plek behandeld. Mogelijk is ze een gevaar voor zichzelf geweest.''