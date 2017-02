Ex Patricia Paay mengt zich in afpersingszaak

In het bericht over de buurman plaatst hij een foto, de volledige naam en het telefoonnummer van de man. Van Dam roept op 'als je achter Patricia Paay staat' het bericht te delen. Ook zegt hij zijn volgers op te passen voor de man. In de uitzending van Jinek van gisteravond gaf Paay ook aan dat ze vermoedt dat de buurman er iets mee te maken heeft.



Nicky van Dam en Patricia Paay hadden in 2013 een knipperlichtrelatie. De twee gingen in januari 2014 als vrienden uit elkaar. De 67-jarige zangeres zei daar destijds over: ,,Hij mag af en toe langskomen om te knuffelen."



