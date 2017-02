Ex-Pussycat Doll (35) flirt met 17-jarige Brooklyn Beckham

Amber Rose koopt stripclub in Los Angeles

8:51 Voormalige stripteasedanseres Amber Rose keert terug naar haar oude vak, maar dit keer als bazin van de erotische dansclub Ace of Diamonds in Los Angeles. De 33-jarige Rose verklapte tijdens het in ontvangst nemen van een prijs voor haar strijd voor sociale rechtvaardigheid, dat ze het etablissement heeft gekocht.