Experts over blonde beachlook Matthijs: Terug naar af en gelijk de schaar erin

Het kapsel van Van Nieuwkerk (56) werd gisteren tijdens de uitzending van DWDD gespreksonderwerp nummer één op Twitter en andere sociale media. Zijn langere, naar blond neigende haren werden vergeleken met die van Marcelino Wunderlich (een alter ego van cabaretier Ruben Nicolai), Dries Roelvink, illusionist Hans Klok, Johan Derksen, Hans Kraay junior, Geert Wilders en zelfs acrobaat Adriaan van clown Bassie.



,,Belachelijk'', vindt Leco van Zadelhoff die na de uitzending zo ongeveer werd 'platgebeld' met vragen over de opvallende metamorfose van Matthijs die zelf nog niet voor commentaar bereikbaar was. Zijn werkgever BNNVARA doet geen uitspraken over de kwestie. Leco: ,,De wereld houdt de adem in vanwege de Noord-Koreaanse raketdreigingen en andere ernstige misstanden in de wereld, maar Nederland maakt zich vreselijk druk om het kapsel van een tv-presentator. Alleen al van die constatering kom ik niet meer bij. Dictator Kim Jong-un experimenteert met levensgevaarlijke waterstofbommen en onze Matthijs mogelijk met een volstrekt onschuldig oplichtmiddeltje. Tsja, er is een verschil...''.



Matthijs' lokken vielen Van Zadelhoff wel gelijk op. En natuurlijk heeft hij er, ook al vindt hij het amper interessant, een mening over. ,,Ik heb er zelf niet met mijn handen aangezeten of met mijn hoofd boven gestaan, maar ik weet bijna honderd procent zeker dat Van Nieuwkerk dit niet door een kapper heeft laten doen. Dit haar is het volstrekt normale resultaat van wekenlang lekker ontspannen in de zon. Prima! Maar zijn kapsel is in die periode wel te lang geworden. Iets korter zou hem stukken beter staan. Een knipbeurt is ook handig, want dan groeien de geinige blonde, coupe soleil-achtige accenten er, zonder dat het te veel opvalt, geleidelijk weer uit totdat hij zijn gebruikelijke, normalere coupe weer heeft.''